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Öğretmen Ve Eşi Bıçaklanarak Öldürüldü! Cinayet Çocuğun Yardım Çağrısıyla Ortaya Çıktı
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Öğretmen ve Eşi Bıçaklanarak Öldürüldü! Cinayet Çocuğun Yardım Çağrısıyla Ortaya Çıktı

ÖĞRETMEN VE EŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ! CİNAYET ÇOCUĞUN YARDIM ÇAĞRISIYLA ORTAYA ÇIKTI

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde eve giren saldırganlar "Sana zarar gelmeyecek" deyip küçük çocuğu dışarı çıkardıktan sonra öğretmen ve eşini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet çocuğun yardım çağrısıyla ortaya çıktı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Öğretmen Ve Eşi Bıçaklanarak Öldürüldü! Cinayet Çocuğun Yardım Çağrısıyla Ortaya Çıktı(5/10)1

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmen Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve memur eşi Dinas Sergiu (59) evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, çiftin çocuğunun yardım çağrısıyla ortaya çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU DIŞARI ÇIKARIP ANNE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Güney Lefkoşa'ya bağlı Strovolo semtinde meydana gelen olayda, İngiliz Okulu'nda matematik öğretmeni Yorgos Hacıyeorgiu ve Rum Merkez Bankası'nda memur Dinas Sergiu çiftinin evine gelen kimliği belirlenemeyen 2 kişi, çifti salona götürdü. Saldırganlar evde bulunan çiftin oğullarını, "Sana zarar gelmeyecek" dedikten sonra dışarı çıkardı. Ardından saldırganlar Hacıyeorgiu ve Sergiu'yu bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.

ÇOCUĞUN YARDIM ÇAĞRISIYLA POLİS ÇAĞRILDI

Evden çıkan çocuğun yardım çağrısını duyan komşular polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çiftin kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı.

ÇOCUK GÖZETİM ALTINA ALINDI

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtları toplandı. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı. Çocuk, psikolog eşliğinde gözlem altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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