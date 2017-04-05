ÖĞRETMENE KIZDI, PENCEREDEN ATLADI
Adana'da dersin bitmesine 5 dakika kala, sınıftan çıkmak isteyen 16 yaşındaki Ö.Y., öğretmenin izin vermemesine kızıp, 2'nci kat penceresinden atladı.
Merkez Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki İMKB 24 Kasım Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan ve Kick boks sporu yapan Ö.Y., saat 13.00 sıralarında öğretmenden izin isteyip dersten çıkmak istedi. İsmi açıklanmayan öğretmenin, "Dersin bitmesine 5 dakika var, yerine otur" diyerek izin vermediği Ö.Y., sırasına geçti. Ardından da 2'nci kattaki sınıf penceresinden atladı.
Yaralanan Ö.Y., çağrılan ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
kaynak:sabah
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