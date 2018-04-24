Arkadaşını Öldüren Cani, Polisleri ''hoşgeldiniz'' Diye Karşıladı
Milletvekili Adayları, Sabıka Kaydını E-Devlet'ten Alabilecek
Nikahı İptal Edilen Çift, Bu Kez Canlı Yayında Evlenecek!
Göle Kimyasal Döken Şoföre, Kamyon Sahibinden Tepki: Utanmıyor Musun
Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Parti Liderlerine Mesaj: Geniş Bir İttifakı Sağlamak Zorundayız
Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
Meydan Okuması, Arkadaşının Ölümüyle Bitti! İşte O Anların Görüntüsü
Son Dakika! Erdoğan'dan Dikkat Çeken Yorum: Bizim Abdullah Gül Diye Bir Derdimiz Yok
Abd Ve İran'ın Nükleer Restleşmesinde Yeni Perde
Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
Avrupa'dan Türkiye'ye Seçimleri Erteleyin Çağrısı: Kriterlere Uygun Değil
Yolun Verme Kavgasında, Taksici Yayayı Bıçakladı
Oğulları Cinayetten Tutuklanan Aile Ortalığı Birbirine Kattı
Son Dakika! Erdoğan: Seçim Startını İzmir'den Vereceğiz
Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
Rusya'dan 5 Türk Firmasına Daha Domates İzni
Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler

Oğulları Cinayetten Tutuklanan Aile Ortalığı Birbirine Kattı

OĞULLARI CİNAYETTEN TUTUKLANAN AİLE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Adana'da cinayetten tutuklanan oğullarına iftira atıldığını savunan aile, iftira attığını ileri sürdükleri diğer tutuklunun ailesini linç etmek istedi. Polis, ailenin etrafında etten duvar örerek linç girişiminin önüne geçti.

Tarih : 24 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Oğulları Cinayetten Tutuklanan Aile Ortalığı Birbirine Kattı(6/10)2

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 14 Aralık 2017 yılında bir vatandaşın polise ihbarı sonucunda Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde tabancayla vurulduktan sonra yakılan bir erkek cesedi bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, öldürülen kişinin Özkan Çelik olduğu belirledi.

ÇOCUKLARINA İFTİRA ATILDIĞINI SAVUNDULAR

Kuyumculuk yapan Çelik'i 100 bin lira borcundan dolayı meslektaşı Sercan D. (28) ile yardımcısı Doğuş D. (18) tarafından öldürüldüğü saptandı. Sorguda birbirini suçlayan zanlıların ikisi de çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Doğuş D.'nin babası Ahmet D. ile annesi Dilek D. çocuklarının cinayete karışmadığını, kuyumcunun oğullarına iftira attığını ileri sürdü.

CEZAEVİNDEKİ OĞLUNUN EVİ SOYULDU

Bugün ise Akıncılar Mahallesi Kozan Yolu Caddesi'nde bir evin soyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri eve gitti. Evin, cezaevinde bulunan Sercan D.'ye ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, Sercan D.'nin babası Hacı D.'ye ulaştı. Hacı D. ise yanına eşi ve kız kardeşini alarak eve geldi. Hacı D. kapının kırılarak evdeki beyaz eşyaların çalındığını saptadı. Polis ile Hacı D. evde hangi eşyaların çalındığını tespit etmeye çalışırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde parmak izi çalışması yapmaya başladı.

POLİS LİNÇ GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ

Bu arada cinayet nedeniyle cezaevinde olan Doğuş D.'nin anne, baba ve akrabaları bir anda Sercan D.'nin babasının ve yakınlarının evde olduğunu öğrenerek evi basmaya geldi. Şahıslar, Sercan D.'nin evin yakınlarında kapalı olan kuyumcu dükkanının camlarını kırdı. Şahıslar daha sonra eve çıkıp iki kadın ve bir erkeği linç etmek istedi. Ancak polis buna izin vermeyerek grubu evden uzaklaştırdı. Polisler yardımcı ekip istedi.

POLİS ARACINA ŞİŞELİ SALDIRI

Motosikletli ekipler olay yerine gelerek grubu evden biraz daha uzaklaştırdı. Diğer polisler de ikiye ayrılan grubun önünde etten duvar ördü. Ellerinde cop ve biber gazıyla tetikte bekleyen polisler evdeki 3 kişiyi çıkartıp polis aracına bindirdi. Bu arada çevredeki vatandaşlar aileyi linç etmek istedi ancak polis buna izin vermedi. Polis aracı giderken atılan bir şişe araca isabet etti. Polis şişe atan şahıslara copla müdahale etti. İki kadın ve erkek güvenle polis merkezine götürüldü.

"CİNAYETİ KUYUMCU İŞLEDİ, OĞLUMUN ÜZERİNE ATIYOR"

Doğuş D.'nin annesi Dilek ve babası Ahmet D. çocuklarının liseye giderken kuyumcu tarafından iftiraya uğrayarak katil damgası yediğini ve cezaevinde olduğunu savunarak, "Oğlumuz adamı öldürüp yakmadı olayı bu kuyumcu yaptı oğlumun üzerine atıyor. Oğlumuz okuyup özel harekat polisi olacaktı" diye tepki gösterdi.

Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oğulları  Cinayetten  Tutuklanan  Aile  Ortalığı  Birbirine  Kattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER