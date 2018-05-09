OĞUZHAN İÇİN EZELİ RAKİP DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe, sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup için girişimlere başladı.
Beşiktaş'la haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.
Sporx TV'de yayınlanan programda konuşan Sarıdağ, sürpriz gelişmeyi şu ifadelerle açıkladı;
"FENERBAHÇE TEMAS KURMAYA ÇALIŞIYOR"
"Fenerbahçe, Oğuzhan ile çok yakın temas kurmaya çalışıyor dolaylı olarak, ailesiyle. Oğuzhan şu anda 'Beşiktaş'tan gitmem' diyor, Avrupa'yı öncelik tutuyor. Beşiktaş yönetiminin vereceği ücret önemli."
Kaynak: haberinburada
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