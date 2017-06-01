Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı
İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı

oğuzhan'dan flaş van persie açıklaması

OĞUZHAN'DAN FLAŞ VAN PERSİE AÇIKLAMASI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın takım kaptanı Oğuzhan Özyakup, "feda" sezonundan daha zor bir yılı tamamlayarak mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:22
Puan Ver : Oğuzhan'dan Flaş Van Persie Açıklaması(6/10)4


Oğuzhan Özyakup, kendisinin Beşiktaş'a, "feda" diye adlandırılan 2012-2013 sezonunda geldiğini hatırlatarak, "Kulübümüz zor durumdaydı, zor günler yaşadı. Genç oyuncularla başladığımız bir yoldu, ben de çok gençtim. Maddi olarak da zor durumdaydık. Beş sene içinde güzel bir proje ve doğru adımlarla çok doğru yerlere geldik. Belki 'feda' sezonunun zorluklarının ödülünü şimdi iki şampiyonlukla aldık." dedi.

        

Siyah-beyazlı futbolcu, insanların "feda" sezonunun daha zor geçtiği yönünde düşüncesi olduğuna dikkati çekerek, "Tabii ki inanılmaz zor geçti. Kısıtlı ve genç bir kadromuz vardı. Ama o günler inanılmaz zevkliydi. Çünkü beklenti yoktu, kadromuz güçlü değildi. Geçen sezon şampiyon olduk, bu sene yine şampiyonluk beklendi. Bizden çok şey beklendi. Daha zor bir sezon. Çünkü baskı var. Camia şampiyonluk ve Avrupa'da başarı bekliyor. Bu yıl 'feda' sezonundan daha zordu." diye konuştu.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Oğuzhan  Dan  Flaş  Van  Persie  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER