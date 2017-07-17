Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
6 Saat Süren Kritik Mgk Toplantısından Abd'ye Uyarı Çıktı
İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Şehit Polise İftira Atan Fetö'cü Savcıyı Da Çileden Çıkardı: Artık Yeter
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir Fetö'den Tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'game Of Thrones' Videosu
Almanya’Dan Grup Yorum Talimatı: Bunlar Dhkp-C’Li, Hemen Yasaklayın
Göztepe, Gouffran Transferini Game Of Thrones Diziyle Duyurdu
Uefa, Ali Palabıyık Ve Alper Ulusoy'a Uefa Avrupa Ligi'nde Görev Verdi
Cimbom'un İstediği Chiriches, 60 Metreden Kaleciyi Avladı
Boğuldu Sanılan Anne-Kız Konyaaltı Plajı'nı Karıştırdı
Cimbom'un Yeni Yıldızı, Açıklamasıyla Taraftarları Mest Etti
Tercih Yapmaya Giderken Bindikleri Patpat Devrildi: 1 Ölü 5 Yaralı
Yaralı Haldeki Filistinli'yi Öldüren İsrail Askeri Serbest Bırakıldı
Otomobilde Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift Hakkında Karar Çıktı
Yeni Müfredat Yarın Açıklanıyor
Darbeci Yüzbaşı Haldun Gülmez Yine Olay Çıkardı! Araçtan İnmeyince Yaka Paça Getirildi
Özgecan'ın Katillerine Yapılan Silahlı Saldırı Davasında Karar
Uefa Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Men Cezasına İtirazını Reddetti
Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı

OHAL 3 AY DAHA UZATILDI


OHAL 3 Ay Daha Uzatıldı
Tarih : 17 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı(10/10)6

19 Temmuz'da sona erecek Olağanüstü Hal'in (OHAL), üç ay daha uzatılmasını öngören tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmasının ardından bu akşam saatlerinde oylandı.

Oylamada OHAL'in dördüncü kez 3 ay daha uzatılması kabul edildi.

ERDOĞAN: TERÖR SONA ERDİĞİNDE OHAL DE BİTECEK

Erdoğan geçen hafta, OHAL'in üç ay daha uzatılmasının teklif edileceğini ve halen OHAL'e ihtiyaç olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı, "Terörle mücadele ne zaman sona ererse OHAL de o zaman sona erecek" diye konuşmuştu.

19 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık bir yıldır devam eden OHAL, 19 Ekim tarihine kadar sürecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ohal  3  Ay  Daha  Uzatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER