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OHAL gündemiyle toplanan kritik MGK sona erdi

OHAL GÜNDEMİYLE TOPLANAN KRİTİK MGK SONA ERDİ

Son Dakika! OHAL'in 7. kez uzatılması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Mlili Güvenlik Kurulu sona erdi. Toplantıdan devam kararı çıktığı iddia ediliyor.

Tarih : 17 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Ohal Gündemiyle Toplanan Kritik Mgk Sona Erdi(7/10)3

 

 

 

 

 

 

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