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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular başlıyor

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurular, 17 Temmuz'da başlayacak. Komisyona kimlerin nasıl başvurabileceği de

Tarih : 13 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başlıyor(8/10)4

OHAL İnceleme İşlemleri Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, komisyonun 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulduğu hatırlatıldı.

Kararname gereğince komisyonun, 7 üyesinin seçilerek çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı vurgulandı.

KHK İLE ATILANLAR DA BAŞ VURABİLECEK

Buna göre komisyonca, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernek, vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon, özel sağlık kuruluşu, özel eğitim kurumu, vakıf yükseköğretim kurumu, özel radyo ve televizyon kuruluşu, gazete, dergi, haber ajansı, yayınevi ve dağıtım kanallarının kapatılması ile emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi işlemleri yürütülecek.

FORMUN DOLDURULMASI GEREKİYOR

Komisyona başvurular, 17 Temmuz'dan itibaren "https: //ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/" adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurularak yapılacak. Doldurulan formun çıktısı imzaladıktan sonra valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına, ekinde ibraz edilecek belgeler ile teslim edilerek başvurular tamamlanacak.

Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak, valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına yapılabilecek.

Bizzat veya kanunen yetkili kişiler tarafından başvurular, işlemlerin başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılabilecek ve 14 Eylül'de sona erecek.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER DE BAŞVURABİLECEK

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler de bu kurumlar aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, komisyonca müracaatlar usul ve esastan incelenerek karara bağlanacak.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvuruyu, başvuran lehine karara bağlaması durumunda ise bu kararlar idarece 15 gün içerisinde yürürlüğe konulacak.

Öte yandan açıklamada, başvurunun reddine ilişkin kararlara ise KHK ile yapılan düzenleme uyarınca idari yargıda yargı yolunun açıldığı da kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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