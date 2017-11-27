Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL Komisyonunun ilk kararlarını açıklayacağı tarihle ilgili bilgi verdi.

"İLK KARARLAR KASIM SONU, ARALIK BAŞINDA"

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarını değerlendiren Bozdağ, "Kurul Başkanımız açıklamasında bu ayın sonuna doğru ilk kararları çıkaracaklarını ifade ettiler. Kasım ayı sonu, aralık başı muhtemelen ilk kararlar verilmeye başlanacaktır" diye konuştu.

102 BİN BAŞVURU YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, bugüne kadar 102.432 başvuru yapıldı.

BAŞVURU SÜRESİ 23 EKİM'DE SONA ERDİ

Kamudan ihraç edilenleri de kapsayan ve 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 693 sayılı KHK ile yapılan işlemlerle ilgili komisyona müracaat için tanınan 60 günlük süre 23 Ekim'de sona erdi. Böylece şu ana kadar yayımlanan KHK'larla gerçekleştirilen işlemlere yönelik başvuru süreci tamamlandı.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÖZEL BİR YAZILIM OLUŞTURULDU

Komisyon, müracaatçıların valilikler aracılığıyla gönderdiği başvuru formları, dilekçeleri ve diğer evrakı, barkodlu özel dosyalara aktardı. Söz konusu evrak, elektronik ortamda da muhafaza altına alındı.

Dosya incelemelerinin eksiksiz gerçekleştirilmesine imkan sağlayan yüksek güvenlikli özel bir yazılım sistemi oluşturuldu. Uzman personel tarafından tasniflendirme işlemi biten dosyalar, hakimler, müfettişler ve uzmanlardan oluşan raportörler tarafından ön incelemeye alındı.

Kaynak: haberinburada