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OHAL TEZKERESİ MECLİSTE


OHAL tezkeresi Mecliste
Tarih : 17 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Ohal Tezkeresi Mecliste(9/10)5

Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Başkanlığı'na sunuldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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