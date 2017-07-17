OHAL TEZKERESİ MECLİSTE
Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Kaynak: haberinburada
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