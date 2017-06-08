OHAL'İN UZATILMASI 15 TEMMUZ'DA GÖRÜŞÜLECEK
İktidar partisi, olağanüstü kongre ile başlayan yenilenme ve gençleşme harekatı kapsamında yaz boyu çalışacak. Öte yandan TBMM Ramazan bayramı öncesinde 22 Haziran'da tatile girecek.
Meclis, darbe kalkışmasının yıl dönümü olan 15 Temmuz günü olağanüstü toplanarak şehitler anılacak. Aynı gün OHAL'ın 4'üncü defa uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.
kaynak:memurlar
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar