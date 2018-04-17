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OHAL'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu

OHAL'İN UZATILMASINA İLİŞKİN TEZKERE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

OHAL'in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tarih : 17 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu(6/10)2

Milli Güvenlik Kurulu'nun OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı almasından sonra Bakanlar Kurulu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. OHAL'in uzatılmasıyla ilgili tezkere TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

OHAL'İN 3 AY DAHA UZATILMASI İÇİN TBMM'YE TEZKERE SUNULDU

Devam etmekte olan OHAL'in 19 Nisan 2018 saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TEZKERENİN KABULÜ İÇİN 276 OY GEREKİYOR

Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e gönderdiği OHAL tezkeresinin yarın oylanması bekleniyor. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor.

OHAL 7'NCİ KEZ UZATILMIŞ OLACAK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzatılması durumunda OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.

OHAL'İN UZATILMASI İÇİN TAVSİYE KARARI ÇIKMIŞTI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, hükümete OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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