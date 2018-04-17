OHAL'LE İLGİLİ KRİTİK KARAR MGK'DAN ÇIKTI!
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, OHAL'in 3 ay uzatılması için tavsiye kararı aldı.
MGK bildirisinde, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
1 SAAT 45 DK SÜRDÜ
Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, hükümete OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.
"SURİYE'DE ULUSLARARASI TOPLUM MÜŞTEREK HAREKET ETMELİ"
Bildiride şu ifadeler yer aldı:
Suriye'de konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekerrürüne mani olmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun müşterek hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu belirtilmiştir.
Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası maksadıyla TSK tarafından icra edilen harekatlara müttefiklerimizin desteklerinin beklenildiği ve Suriye'deki ihtilafa kalıcı çözüm bulunması noktasında kararlılığımızın aynen devam ettiği ifade edilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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