44'üncü Altın Kelebek ödül törenine katılmak için ünlü isimler Zorlu PSM'ye akın etti. Geçen yıl Okan Bayülgen'in sunuculuğunu üstlendiği Altın Kelebek'te bu yıl sunuculuğu Cem Davran ve Ayşe Ayşin Turan üstlendi.OKAN BAYÜLGEN VE DİRİLİŞ ERTUĞRUL EKİBİ GELMEDİ

Tüm gözler geçen yıl Altın Kelebek'te Diriliş Ertuğrul ekibiyle yaşıdığı gerilimle gündemi haftalarca işgal eden Okan Bayülgen'i aradı ancak bulamadı. Geçen yıl kendilerine konuşma hakkı verilmediği için Altın Kelebek ödülünü ayak altına alan Diriliş Ertğrul ekibi de Altın Kelebek'e katılmadı.

GEÇEN YIL YAŞANAN OLAY

Hatılanacağı gibi geçtiğimiz yıl, Diriliş Ertuğrul dizisi Altın Kelebek ödülüne layık görüldü. Ancak ödül törenin sunucusu dizi ekibine konuşma yapması için söz vermedi ve sahneden indirdi.

Diriliş Ertuğrul ekibi yaşananlara tepki gösterince de Okan Bayülgen sahneden ironik bir dille Diriliş ekibiyle alay etti. Yaşananların ardından bu yıl ki Altın Kelebek'e Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul ekibi katılmadı.

Kaynak: haberinburada