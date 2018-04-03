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Okan Buruk umut dolu: Avrupa hedefimiz bitmedi

OKAN BURUK UMUT DOLU: AVRUPA HEDEFİMİZ BİTMEDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Okan Buruk Umut Dolu: Avrupa Hedefimiz Bitmedi(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞANSSIZ GOLLER YEDİK"

Son 3 maçta istedikleri skoru alamadıklarını ancak pes etmeyeceklerini belirten Buruk, "4 maçlık galibiyet serisinin ardından hedeflerimizi büyütmek istedik. İlk 5 içinde olmayı amaçladık. Berabere kaldığımız Gençlerbirliği ve yenildiğimiz Başakşehir maçlarını kazanabilirdik. Şanssız bir şekilde goller yedik. Ancak Avrupa kupalarına katılma hedefimiz sürüyor" diye konuştu.

Önlerinde 7 müsabaka daha olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Belki ilk 5 sıradan uzaklaştık ama hedefimiz bitmedi. İki ya da üç maçlık bir galibiyet serisi yakalarsak üst gruba yaklaşırız. İç sahada büyük takımlara karşı oynayacağız, zorlu maçlar yapacağız. Tüm maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanabildiğimiz en yüksek puanları toplamalıyız. Kendimize yakışır bir şekilde ligi tamamlamak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'la önümüzdeki süreçte önemli rövanşa çıkacağız" dedi.

GENÇ FUTBOLCUYA SÜRPRİZ

Öte yandan Akhisarspor'un en genç oyuncusu 18 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel'e idman öncesi Okan Buruk, takım arkadaşları, anne, babası ve yakınları doğum günü sürprizi yaptı. Adıgüzel uzun süren sakatlığın ardından ilk kez takımla çalışmalara başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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