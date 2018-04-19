OKAN BURUK'TAN FİNAL YORUMU: İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, "Akhisar'da insanlar sokaklara döküldü." dedi.
2-1 kaybedelilen ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un değerlendirmeleri…
"BEN FUTBOLCUYKEN BUNU ÇOK YAŞADIM"
"Maçtan önce de söyledim, biz golü atınca daha iyi, daha güvenle oynayan, deplasmanlarda iyi kontrataklara çıkan bir takımız. Muğdat ile 3. golü de bulabilirdik. Akhisar sokaklarında şu an final coşkusu yaşanıyor. Bugün taktiksel olarak çok iyi oynadık, rakibin arkasına sarkmak planlarımızda vardı. Çok da pozisyon bulduk. Yaptığımız mücadeleyle maçı kazandık. Bu bizim için çok önemli, çok değerli. Şu anda Akhisar sokaklarında insanlar sokaklara döküldü. En değerlisi bu. Ben futbolcuyken bunu çok yaşadım. Bunu Akhisar halkına yaşatmak ayrı bir mutluluk. Büyük bir dezavantajla buraya geldik. Deplasmanda hızlı hücumları doğru yapan bir takımız. Doğru oynadık. Hızlı toplarla ve savunma arkasına sarkarak pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da gol pozisyonları yakaladık. Mücadelemizi kazanarak bitirdik.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Her Şeyi İtiraf Etti! Yakılan İş Adamı Cinayetinde Korkunç Detaylar
- Ak Parti Ve Chp'den Canlı Yayında Erken Seçim Restleşmesi!
- Erken Seçimin İlk Kazananı Hdp'li Sırrı Süreyya Önder Oldu
- Başbakanlık'tan Muhtarlık Seçimleri İçin Düzeltme: Sehven İfade Edilmiştir
- Tsk'da Deprem! 3 Bin Fetö'cü Daha Tespit Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
- Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar