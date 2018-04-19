2-1 kaybedelilen ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un değerlendirmeleri…

"BEN FUTBOLCUYKEN BUNU ÇOK YAŞADIM"

"Maçtan önce de söyledim, biz golü atınca daha iyi, daha güvenle oynayan, deplasmanlarda iyi kontrataklara çıkan bir takımız. Muğdat ile 3. golü de bulabilirdik. Akhisar sokaklarında şu an final coşkusu yaşanıyor. Bugün taktiksel olarak çok iyi oynadık, rakibin arkasına sarkmak planlarımızda vardı. Çok da pozisyon bulduk. Yaptığımız mücadeleyle maçı kazandık. Bu bizim için çok önemli, çok değerli. Şu anda Akhisar sokaklarında insanlar sokaklara döküldü. En değerlisi bu. Ben futbolcuyken bunu çok yaşadım. Bunu Akhisar halkına yaşatmak ayrı bir mutluluk. Büyük bir dezavantajla buraya geldik. Deplasmanda hızlı hücumları doğru yapan bir takımız. Doğru oynadık. Hızlı toplarla ve savunma arkasına sarkarak pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da gol pozisyonları yakaladık. Mücadelemizi kazanarak bitirdik.

Kaynak: haberinburada