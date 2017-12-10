Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray yenilgisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamalarda karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk ve Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a sert sözlerle yüklendi.

Okan Buruk'un Galatasaray maçı sonrası açıklamaları:

"YABANCI HAKEMLER GELSİN"

Hakem bu oyunu nasıl bozabilirim diye düşündü ve kırmızı kart gördü oyuncumuz. Yabancı hakemler gelsin dediğimde kızıyorlar hakemler bana, ama böyle yönetimler olacaksa yabancı hakem gelsin.

"ADALETSİZLİKTEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bu pozisyon İngiltere'de olsa Yasin'e ceza bile verirler, kendini attı diye. Ben bir insan olsam, insan olmak önemli. İnsan yerine konulmak önemli. Türkiye'deki tüm takımları eşit seviyeye getirmeleri gerekiyor. Bugünkü adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm.

TUDOR İÇİN AĞIR SÖZLER

Bu kadar vasıfsız bir insan Galatasaray kulübesinde duruyorsa ben bundan utanç duyuyorum. Tudor, maç başından itibaren devamlı dönüp bana konuştu. Çok üzüldüm buna. Senin benimle ne işin var! Kendi işine baksana!

"DEVAMLI EZMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Adil bir ortamda yarışmıyoruz. hem maddi anlamda. En düzgün kulüplerinden biri biziz. Devamlı ezmeye çalışıyorlar. Böyle hakemlerin olduğu ortamda bulunduğum için utanıyorum.

Futbolda çalışmak istemiyorum bazen. Bir emek var bu emeğin karşılığını böyle olaylar sonucunda alamadığınızda bu üzücü oluyor. Baktığınız zaman 3 hafta sonra Ümit Öztürk yine maç yönetecek."

Kaynak: haberinburada