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Okan Buruk'tan zafer sözleri: Çok duygulandım

OKAN BURUK'TAN ZAFER SÖZLERİ: ÇOK DUYGULANDIM

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 mağlup ettikleri Fenerbahçe maçının ardından, "Çok duygulandım. Futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Okan Buruk'tan Zafer Sözleri: Çok Duygulandım(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Maçtan önce, 'Biz Türkiye'nin takımıyız' demiştim, yanlış anlaşılmış olabilir. Finale gelen bir Anadolu takımı olarak insanlar dualarıyla bizi destekledi, hepsine teşekkür ediyorum."

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Çok duygulandım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, Allah razı olsun bize böyle bir sevinç yaşattıkları için. Akhisar'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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