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öksürüğe iyi gelen içecekler

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN İÇECEKLER

Hastalıklarla birlikte ortaya çıkan öksürüğü doğal içecekler yardımı ile hafifletebilirsiniz.İşte bu içecekler...

Tarih : 16 Ocak 2017, 11:06
Puan Ver : Öksürüğe İyi Gelen İçecekler(5/10)6


1. Zencefil çayı



Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklarla ortaya çıkan öksürükler için zencefil çayı birebir. Bir parça zencefili sıcak su içerisine atıp 10 dakika demlenmesini bekleyin ve çayınızı günde 2-3 bardak tüketmeye çalışın. Zencefil çayının içine tarçın da ilave ederek çayınızı daha lezzetli hale getirebilirsiniz.



2. Adaçayı



Boğazları yumuşatan ve boğaz ağrısını hafifleten adaçayını demleyip soğutarak içebileceğiniz gibi gargara yaparak da kullanabilirsiniz.



3. Nane çayı



Öksürük tedavisinde sıkça tercih edilen nane çayını bir dilim limon ekleyerek ve bir çay kaşığı bal ile lezzetlendirip içebilirsiniz. Nane çayı soğuk algınlığı belirtilerini önemli ölçüde azaltıcı bir etkiye sahip.



4. Ihlamur çayı



Ihlamur tahriş önleyici, ağrı azaltıcı ve iltihap giderici özellikleri ile kış aylarında en çok tercih edilen doğal içecekler arasında. Günde en az 2 bardak ıhlamur çayı içerek öksürük şikayetlerinizi de azaltabilirsiniz.



5. Ayva çayı



Ayva çayı boğazları yumuşataıyor ve öksürüğü azaltıyor. Ayva tohumlarını sıcak su içerisinde 10 dakika beklettikten sonra soğutarak içebilirsiniz. Yemeklerden bir saatönce veya bir saat sonra bu çayı içmek öksürük şikayetleri üzerinde daha pozitif etki sağlıyor.



6. Yeşil çay



Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çayı biraz kakule ekleyerek tüketmek öksürük belirtilerini önemli ölçüde azaltıyor. Boğaz enfeksiyonlarında oldukça etkili olan bu ikiliyi günde 2-3 bardak kadar tüketerek öksürük belirtilerini azaltabilirsiniz.



7. Ekinezya çayı



Ekinezya çayı soğuk algınlığı, enfeksiyon ve öksürük gibi şikayetlerin giderilmesine birebir. Ekinezya çayını demledikten sonra bir süre soğumasını bekleyerek içerisine az miktarda organik bal ekleyebilir ve boğazlarınızı yumuşatabilirsiniz.



 



kaynak:sabah








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