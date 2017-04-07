ÖKSÜZ AİLESİNDEN MİLYONLUK HİMMET
Öksüz'ün yakın akrabalarının teröristbaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık sonrası yaptığı çağrı üzerine Bank Asya'ya destek için 1 milyon 500 bin TL civarında para yatırdığı ortaya çıktı.
İşte o para trafiği:
Eşi Aynur Öksüz'ün 128 bin 180 TL
Kardeşi Ahmet Öksüz 80 bin 588 TL
Kardeşi Mehmet Öksüz 118 bin 354 TL
Kardeşi Azize Türk 68 bin 649 TL
Oğlu Muhammed Hamza Öksüz 137 bin 946 TL
Kızı Rabia Hafsa Öksüz 103 bin 222 TL
Kızı Refia Hansa Öksüz 97 bin 725 TL
Babası Mustafa Öksüz 184 bin 288 TL
Hala oğlu İsmail Öksüz 6 bin 909 TL
Baldız Belkız Nur Tettik 121 bin 238 TL
Baldız Emine Şennur Şen 20 bin 570 TL
Kayınvalide Hatice Yıldırım 126 bin 354 TL
Baldız Seyyide Öznur Yıldırım 30 bin 945 TL
Aynur Öksüz'ün kardeşi Ali Sami Yıldırım 105 bin 318 TL
Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım 240 bin 682 TL
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar