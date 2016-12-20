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oktay kaynarca: uyuma türkiye!

OKTAY KAYNARCA: UYUMA TÜRKİYE!

Oyuncu Oktay Kaynarca, instagram'da yaptığı paylaşım ile son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

Tarih : 20 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Oktay Kaynarca: Uyuma Türkiye!(5/10)6


'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından Türkiye haritasını paylaşırken, dış güçlerin planladığı iç savaş tehlikesiyle ilgili bir metin kaleme aldı.



"DÜĞMEYE BASILMIŞ DURUMDA"



Takipçilerini ve tüm Türkiye'yi uyaran ünlü oyuncu, "Uyuma Türkiye uyursan bu haritadan eser kalmayacak. Düğmeye basılmış durumda, çok büyük bir iç savaş planmakta. Barış, birliktelik ve dik durmaktan başka her türlü girişim paramparça olmamıza sebep olacaktır. Cahiller hainler ve ajanların provakasyonları ile ellerinde kanlı bıçakları, sözüm ona masaya yatırdıkları Türkiye Cumhuriyeti'ni parça parça etmeye hazırlanıyorlar. Türk, Kürt, Laz, Ermeni, Çerkez, Alevi, Sünni herkes bağıra bağıra her alanda, her mecrada bu ülkenin bölünemez olduğunu haykırmalıdır. Uyuma Türkiye uyursan ölürsün" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Oktay  Kaynarca  Uyuma  Türkiye    haber

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