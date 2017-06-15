OKUL BAHÇESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: YARALILAR VAR
Sultangazi'de, servis ihalesi öncesi okula gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Hafızlık eğitimi için gelen öğrencilerin okulda bulunduğu sırada meydana gelen silahlı kavgada iki gruptan 3 kişi yaralandı.
Sultangazi'de, servis ihalesi öncesi okula gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bugün okulun servis ihalesi için, iki servis şirketine ait grup okul bahçesinde toplandı. Ancak ihale başlamadan önce iki grup arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 3 kişi çeşitli yerlerinde yaralandı.
ÇATIŞMA SIRASINDA ÖĞRENCİLER DE BAHÇEDEYDİ
Bu arada, silahlı kavga sırasında hafızlık eğitimi için okula gelen öğrenciler de bulunuyordu. Daha sonra, bahçede bulunan öğrencileri öğretmenler hemen okul binasına götürdü.
kaynak:milliyet
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