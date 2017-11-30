New Delhi TV'nin haberine göre, Arunçal Pradeş eyaletinde sadece kız öğrencilerin gittiği bir okulda, okul müdürüne ve bir öğrenciye hakaret içeren yazılar bulundu. Bunun üzerine 88 öğrenci, öğretmenleri tarafından diğer öğrencilerin önünde kıyafetlerini çıkarmakla cezalandırıldı.

CEZA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Papum Pare'de meydana gelen olayın eyalette büyük tepki uyandırdığı, öğrenci ailelerinin polise başvurduğu belirtildi. Emniyet yetkilisi Tumme Amo, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri alınacak." dedi.

Kaynak: haberinburada