OKUL MÜDÜRÜ, KIZ ÖĞRENCİLERDEN SOYUNMALARINI İSTEDİ
Hindistan'daki bir okulda, müdür aleyhine yazılar yazdıkları iddia edilen kız öğrencilere verilen ceza büyük tepki topladı. Okul müdürü, 88 öğrenciden kıyafetlerini çıkartmalarını istedi.
New Delhi TV'nin haberine göre, Arunçal Pradeş eyaletinde sadece kız öğrencilerin gittiği bir okulda, okul müdürüne ve bir öğrenciye hakaret içeren yazılar bulundu. Bunun üzerine 88 öğrenci, öğretmenleri tarafından diğer öğrencilerin önünde kıyafetlerini çıkarmakla cezalandırıldı.
CEZA BÜYÜK TEPKİ ALDI
Papum Pare'de meydana gelen olayın eyalette büyük tepki uyandırdığı, öğrenci ailelerinin polise başvurduğu belirtildi. Emniyet yetkilisi Tumme Amo, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri alınacak." dedi.
Kaynak: haberinburada
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