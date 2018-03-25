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Okuldan kaçan oğlunu internet kafede bulan baba, çılgına döndü!

OKULDAN KAÇAN OĞLUNU İNTERNET KAFEDE BULAN BABA, ÇILGINA DÖNDÜ!

Kilis'te bir baba, okuldan kaçan 13 yaşındaki oğlunu internet kafede oyun oynarken yakalayınca önce tokatladı daha sonra yerde sürükledi.

Tarih : 25 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Okuldan Kaçan Oğlunu İnternet Kafede Bulan Baba, Çılgına Döndü!(9/10)5

Kilis'te Bayram Ç., okula gitmeyip internet kafede oyun oynarken yakaladığı 13 yaşındaki oğlu F.Ç.'yi tokatladıktan sonra yerde sürükledi. Bayram Ç.'nin, oğlunu dövüp yerde sürüklemesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE TOKATLADI SONRA YERDE SÜRÜKLEDİ

Olay, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. derse girmeyip oyun oynamak için internet kafeye gitti. Bayram Ç., okula gitmediğini öğrendiği oğlu F.Ç.'yi gittiği internet kafede oyun oynarken buldu. Buna öfkelenen Bayram Ç., oğlunu tokatladıktan sonra yerde sürükledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü. Bayram Ç.'nin oğlu F.Ç.'yi dövüp yerde sürüklemesi ise internet kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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