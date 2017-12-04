OKYANUSTA KAYBOLAN KÖPEKLERİ İÇİN SUYA GİREN AİLE BOĞULARAK CAN VERDİ, KÖPEK KENDİNİ KURTARDI
ABD'de köpekleri yüzen aile, hayvan uzun süre sudan çıkmayınca onu kurtarmak için suya girdi. 3 kişilik ailenin tamamı boğularak can verirken, köpek kendi imkanlarıyla karaya çıkarak kurtuldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Big Lagoon kıyısına giden ailenin köpeği, yüksek dalgalı okyanusa girip gözden uzaklaşınca aile üyeleri endişelendi. Ailenin genç oğlu, babasıyla beraber köpeği kurtarmak için okyanusa girdi.
AİLECE OKYANUSA GİRDİLER
Köpeği bulamayan genç çocuk kıyıya çıktığında babasının hala dönmemiş olduğunu görünce endişelenip annesiyle beraber tekrar okyanusa girip hem babasını hem de köpeğini aramaya başladı.
CESETLERİ KIYIYA VURDUABD Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bölge şubesi olay yerine vardığında, hiçbir aile üyesinin kıyıya çıkmadığını fark etti. Aile ve köpek için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, anne ve babanın okyanustaki yüksek dalgalar sebebiyle boğulduğu ve bedenlerinin kıyıya vurduğunu gören şube yöneticisi Dana Jones, "Aile üyeleri dalgalar tarafından okyanusa çekilmiş" dedi. Genç çocuk için devam eden arama çalışmalarına ise bölgedeki yoğun sis sebebiyle Cumartesi günü ara verildi.
KÖPEK KENDİNİ KURTARDI
Kayıp köpeğin, anne ve genç çocuk tekrar deniz girdikten sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.
Kaynak: haberinburada
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