OKYANUSTA YÜZEN ADAMIN KARNINA KÖPEK BALIĞI SAPLANDI!
ABD'de okyanus kıyısında arkadaşları ile birlikte avlanan adam, karnına dişlerini geçiren yavru köpek balığından bir türlü kurtulamayınca arkadaşları çareyi balığı kesmekte buldu.
ABD'nin Florida eyaletinde, sahilde yüzen Ervin Maccarty isimli adamın karnına yavru bir köpekbalığı saplandı. Maccarty, gemide öğle yemeği yediğini ve arkadaşları ile birlikte suyun içinde ıstakoz ararken olayın meydana geldiğini söyledi.
DİŞLERİ AYIRAMAYINCA TEK ÇARE BALIĞI KESMEK KALDI
Maccarty'nin karnına dişlerini geçiren balık, tüm çabalara rağmen adamdan ayrılamayınca geriye tek çare olarak köpek balığını kesmek kaldı. Dikkatli bir şekilde bıçakla kesilen hayvan, buna rağmen dakikalarca dişlerini adamın karnında ayırmadı. Sonunda balığın keskin dişlerinden kurtulan adamın kanlar içinde acı çeken görüntüleri arkadaşları tarafından saniye saniye kayda alındı.
Kaynak: haberinburada
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