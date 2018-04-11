OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPTILAR! SURİYE GERİLİMİNE İSRAİL DE DAHİL OLDU
İsrail, İran'ın saldırı tehditleri ve ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı düzenledi.
İsrail'de, İran'ın saldırı tehditleri ve ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
ABD'NİN SURİYE'YE DÜZENLEYECEĞİ MUHTEMEL SALDIRI GÖRÜŞÜLDÜ
İsrail kabinesi güvenlik nedeniyle bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda İran'ın saldırı tehditleri ile ABD'nin kimyasal saldırı nedeniyle Suriye'ye düzenleyeceği muhtemel saldırı ele alındı.
"BU SALDIRI YANITSIZ KALMAYACAK"
İran medyası, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlının öldüğünü bildirmişti. Rusya da bu saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etmiş, İsrail ise reddetmişti. İranlı bir yetkili de, "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" şeklinde açıklama yaparak, İsrail'e karşılık verileceği mesajını vermişti.
Kaynak: haberinburada
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