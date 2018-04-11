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OLASI ABD SALDIRISI ÖNCESİ GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ ŞAM'DA BÜYÜK PATLAMA!


Olası ABD saldırısı öncesi gözlerin çevrildiği Şam'da büyük patlama!
Tarih : 11 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Olası Abd Saldırısı Öncesi Gözlerin Çevrildiği Şam'da Büyük Patlama!(6/10)2

Suriye'nin başkenti Şam'da rejim güçlerinin bir tüneli havaya uçurduğu bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, polis akademisi etrafında güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Patlamanın Barzeh ilçesinde olduğu, rejim güçlerinin bölgedeki muhaliflere ait tünellerden birini patlattığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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