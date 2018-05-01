OLAY ÇIKARACAK SÖZLER: TÜRK SİNEMASI UYUŞTURUCU ÜZERİNE KURULMUŞ!
Ünlü oyuncu Asuman Dabak, katıldığı panelde "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda." dedi.
Esenyurt Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen 'Bağımlılık' paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda." dedi.
MODERATÖRLÜĞÜ GÜLGÜN FEYMAN YAPTI
Birlikte Yaşam Platformu ve Ego Psikolojik Danışmanlık paydaşlığında gerçekleştirilen panele bölgedeki sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, aileler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğünü deneyimli spiker Gülgün Feyman yaptı. Selda Alkor, Asuman Dabak, Didem Balçın, Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, Dr. Hikmet Gülaçtı, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve STK Uzmanı Tuncer Dağ panelde konuşmacı olarak yer aldı.
"TÜRK SİNEMASI ALKOL VE UYUŞTURUCU ÜZERİNE KURULMUŞ DURUMDA"
Burada konuşma yapan ünlü oyuncu Asuman Dabak, olay yaratacak bir konuşmaya imza attı. Dabak Türk sinemasının içinde bulunduğu durumu eleştirip "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. 'Ne olacak canım, herkes kullanıyor' mantığı hakim. Yozlaşmış toplumda biz sanatçıların da payı var" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Öğretmen Öğrencisine Aşık Oldu, İlişkiye Girdikleri Ortaya Çıkınca Aileler Destek Verdi
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
- İngiltere'nin Yeni İçişleri Bakanı, Pakistan Asıllı Politikacı Sacid Cavid Oldu
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
Bu Haberle İlgili Yorumlar