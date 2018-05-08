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Olay iddia! Gençlerbirliği'nin yıldızı 6 ay men edilebilir

OLAY İDDİA! GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YILDIZI 6 AY MEN EDİLEBİLİR

Menajer Sezer Özkan, Gençlerbirliği'nin forvet oyuncusu Jailton'un kendi bilgisi dışında transfer olduğunu ve bu nedenle 6 ay men cezası alabileceğini iddia etti.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Olay İddia! Gençlerbirliği'nin Yıldızı 6 Ay Men Edilebilir(7/10)3

Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren menajer Sezer Özkan, Gençlerbirliği forması giyen Jailton'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, Brezilyalı futbolcunun kendi bilgisi dışında Gençlerbirliği takımına transfer olduğunu ve hukuki sürecin başlayacağını söyledi.

Radyospor'a konuşan Sezer Özkan'ın açıklamaları şöyle;

"KENDİ KAFASINA GÖRE TÜRKİYE'YE TRANSFER OLDU"

"Oyuncu menajerleri olarak aynı zamanda farklı menajere yetkiler veriyoruz. Brezilyalı arkadaşımdan Jailton için yetkiyi aldım. Ondan sonra Jailton, kendi kafasına göre Türkiye'ye transfer oldu. Gençlerbirliği başkanı sayın Murat Cavcav ile bu konuyu konuştum. Benim derdim oyuncu ile kulüple değil. Oyuncu 6 ay men alabilir yada oynamayabilir açıkçası menajerlik masraflarını faizi ile alma şansım da var. Bu zamana kadar beklememin sebebi Gençlerbirliği takımı halen mücadele ediyor. Fakat avukatıma bildirdim gerekeni yapacaklar artık."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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