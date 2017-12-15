İngiliz basını, 2010-2011 yılında yaşanan şike tartışmalarının ardından, F.Bahçe'nin TFF tarafından ceza almamasına dönemin UEFA Genel Sekreteri İnfantino tarafından göz yumulduğunu iddia etti.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, 2010-11 sezonunda yaşanan 'futbolda şike' sürecinde o zaman UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino'nun TFF ile yapılan yazışmaların ardından Fenerbahçe'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığını ve süreç boyunca gevşek davrandığını yazdı.

Gazetede yer alan haberde, şike döneminde TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın UEFA ile pazarlık yaptığı ve Fenerbahçe'ye verilecek cezanın yayın gelirleri başta olmak üzere Türk futboluna ağır darbe vuracağı gerekçesiyle sarı lacivertlilerin bir alt lige düşürülme cezasının uygulanmaması konusunda görüştüğü ifade edildi.Fransız Le Monde gazetesinin de gündeme getirdiği iddiadaya göre, TFF birimlerinin 19 Ocak 2012'de Infantino'ya yazdığı mektupta kendi disiplin uygulamalarında herhangi bir iyileştirme yapılmasının UEFA kurallarına uygun olup olmadığı soruldu.

Infantino'nun ertesi gün verdiği "Yapılan teklif mantıklı, uygun ve yerinde" sözleriyle olumlu yanıtı sonrası TFF, disiplin yönetmeliği çerçevesinde vermesi gereken cezadan daha azını uyguladı.

Dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin sözcüsü ise bu idiaların gündeme gelmesinin ardından konudan Platini'nin haberinin olmadığını, bahsedilen dönemde disiplin konularındaki bütün yasal gelişme ve taleplerle Infantino'nun ilgilendiğini ifade etti.

TFF ile Infantino arasında yapıldığı iddia edilen yazışmalar da ortaya çıktı..TFF'den Gianni Infantino'ya gönderilen mektubun çevirisi:

Sayın Infantino,

TFF Olağanüstü Kongresi 26.01.2012 tarihinde yapılacaktır. Kongrenin gündemi, şikeye karıştıkları iddia edilen kulüplere olası yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağına ve teşvik primi faaliyetlerinin tadil edilip edilmeyeceğine karar vermek olacaktır.

TFF Olağan Kongresi'nde, şikeye adı karıştığı belirlenen kulüpler için Disiplin ve Müsabaka Yönetmelikleri'nde belirtilen yaptırımlar yerine, bu seferlik, aşağıda belirtilen yaptırımların uygulanması yönünde karar alınması planlanmaktadır.

Bu bağlamda, Disiplin Komitesi'in prosedürleri sonucunda şikeye adı karıştığı belirlenen kulüplere uygulanacak ve Olağanüstü Kongre'de karara bağlanması planlanan aşağıda belirtilen yaptırımların UEFA nezdinde ve/veya UEFA Yönetmelikleri bakımından TFF, Türk Milli Takımı veya Türk kulüpleri açısından herhangi bir kural ihlali meydana gelip gelmeyeceği konusunda bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Olağanüstü Kongre'de alınabilecek yaptırımlar:

2010-11 sezonu için:

Maç sonuçlarına etki eden yasadışı etkinliklere karışan kulüplerin 2010-2011 sezonunda elde ettikleri ödüller geri alınacak.

Maç sonuçlarına etki eden yasadışı etkinliklere karışan kulüpler, kazandıkları puanla orantılı olarak elde ettikleri TV gelirini ve şampiyonluktan kazandıkları geliri, kazancı asıl hak eden kulüplere iletilmesi adına TFF'ye geri ödeyecek.

2011-2012 sezonu için:

1-) Maç sonuçlarına yapılan yasadışı etkinin ciddiyetine bağlı olarak, şikeye adı karışan kulüplerden 2011-2012 sezonunda 12'den az olmamak üzere puan düşürülmesi.

2-) Süper Lig kulüplerine 2.000.000 TL'den az 10.000.000 TL'den fazla; TFF 1. Lig kulüplerine ise 500.000 TL'den az ve 2.000.000 TL'den fazla olmamak üzere para cezası kesilmesi.

3-) Yasadışı etkinliğe adı karışan kulüplerin sezon sonunda, katılma hakkı kazansalar dahi, Avrupa kupalarından men edilmeleri; bu kulüpler yerine sıralamada onları takip eden kulüplerin katılımının sağlanması.Gianni Infantino'nun TFF'ye yazdığı yanıt mektubunun çevirisi:

Sayın Köksal,

TFF'nin Türkiye'de gerçekleştiği iddia edilen şike olaylarına görüşmek üzere 26 Ocak 2012'de düzenleyeceği Olağanüstü Kongre'yle ilgili bilgilendirme konusunda 19 Ocak 2012'de gönderdiğiniz mektup nedeniyle teşekkür ederim.

Gönderdiğiniz mektupta, şikeye ilgili olarak hem 2010-2011 hem de 2011-2012 sezonunda uygulanması niyetinde olduğunuz yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundunuz.

Bu konuda atılacak adımların öncelikli olarak TFF'nin sorumluluğu olduğunu (ve aynı zamanda, uygulanacak yaptırımların ülkenizdeki yasalar çerçevesinde belirlenmesi gerektiği konusunda yükümlülüğünüz bulunduğunu) düşünsek de, bütün gelişmeler göz önüne alındığında, bu konuda yapılması planlandığını belirttiğiniz yaptırımların mantıklı, yerinde ve uygun olduğunu UEFA adına söyleyebilirim.

Mektubunuzda yönelttiğiniz soruya cevap olarak; bahsettiğiniz yaptırımların uygulanması UEFA Kanunları ve Yönetmelikleri bakımından herhangi bir ihlal barındırmamaktadır. Ekleyebileceğimiz tek madde, UEFA Kanunları ve Yönetmelikleri'nin yorumlanması yine UEFA içerisindeki bağımsız yargı organlarının vereceği karara bağlıdır. Bununla beraber, teklif edilen cezai yaptırımların etkili bir biçimde uygulamaya geçirilmesi şartı ile, şu noktada söyleyebileceğimiz, bu konuda UEFA'nın fazladan herhangi bir uygulamaya dahil olmayacağıdır.

Bu mevzuda bizi bilgilendirmeye devam etmenizi rica eder, futbolun itibarı ve bütünlüğünün korunması adına TFF'nin bu süreçte hem ulusal hem de Avrupa seviyesinde gösterdiği yapıcı işbirliği nedeniyle minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.

Saygılarımla

Gianni InfantinoGenel Sekreter

Kaynak: haberinburada