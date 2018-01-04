Ankara'da 2018'de Ulaşıma Zam Yapılmayacak
Google, Intel'in Ürettiği Çiplerde Güvenlik Açığı Buldu
Şenol Güneş'ten Cenk'in Ayrılığına İlk Yorum Geldi
Ethereum 950 Doları Aşarak Rekor Kırdı
Yıldırım Demirören: Gelecek Sezon Video Hakem Sistemine Geçeceğiz
2017'de Yeni Kimlik Kartı Alanların Sayısı 16 Milyona Yaklaştı
Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Oldu
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Takımdan Ayrıldığını Kap'a Bildirdi
Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Arkasından Peter Thiel Çıktı
Dört Büyükler Borç Batağına Saplandı
Otomotiv Devi, Sürücüsüz Otomobil İçin Harekete Geçti
Olay Yaratan İddia! Cenk Tosun Ve Arda Turan Takım Arkadaşı Olabilir
Alkollü İçeceklere Zam Geldi
Herkes İstihbaratçı Olmak İstiyor! 27 Bin Kişi Mit'e Başvurdu
Cenk'in Yeni Hocası Sinyali Verdi: Liverpool Maçında Kadroda Olabilir
Hamit Altıntop'tan Olay Karar! Türkiye'ye Dönüyor
İnşaat Ustasının Buluşu 20 Ülkeye İhraç Ediliyor
Bim, İran Yatırım Planını Askıya Aldı
Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi! Savunmada İhracat Rekoru Kırıldı
Doğu'nun Sümela'sı Mor Evgin Manastırı, Keşfedilmeyi Bekliyor

Olay yaratan iddia! Cenk Tosun ve Arda Turan takım arkadaşı olabilir

OLAY YARATAN İDDİA! CENK TOSUN VE ARDA TURAN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Barcelona'da gözden çıkarılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut, Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 19:10
Puan Ver : Olay Yaratan İddia! Cenk Tosun Ve Arda Turan Takım Arkadaşı Olabilir(6/10)2

Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut arayışlarını sürdürürken, sürpriz bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE MİLAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ahmet Bulut, Cenk Tosun ile anlaşmaya varan Everton ile temasa geçti ve transfer için bir görüşme yapıldı. Daha önce İtalya'dan Milan ile de görüşen Bulut'un, Everton'dan kesin bir cevap alamadığı ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde tekrarlanabileceği kaydedildi.

Barcelona'nın bu sezon henüz dakika alamayan Arda Turan için 20 milyon euro bonservis bedeli istediği de ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ: ARDA'YI BEĞENİYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun süredir basını meşgul eden Arda Turan transferiyle alakalı son açıklamasında, "Arda Turan'ı istemeyecek olan teknik direktör yoktur, Arda Turan şu anda Cenk'in kariyer olarak da önünde. Oyuncular olarak gündeme gelirse istememe gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş, Arda'yı aldı, Messi'yi aldı ben de hayır mı diyeceğim. Arda'yı da beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN: TÜRKİYE'DE G.SARAY'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM

30 yaşındaki oyuncu, geçen gün Akşam Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Ben G.Saray'ın şu an bir futbolcusu değilim ama her zaman taraftarıyım. O kulübe ve renklere gönülden bağlıyım. Bu yüzden Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takımda oynamam mümkün değil. Çıkan iddialara inanmayın" demişti.

Barcelona'nın ipleri kopardığı Arda Turan için Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş ile birlikte Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'in de ismi geçiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Olay  Yaratan  İddia  Cenk  Tosun  Ve  Arda  Turan  Takım  Arkadaşı  Olabilir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER