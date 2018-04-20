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Olaylı derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı!

OLAYLI DERBİ SONRASI 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Olaylı derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen kişi de var.

Tarih : 20 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Olaylı Derbi Sonrası 15 Kişi Gözaltına Alındı!(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarından ardından 15 kişi gözaltına alındı.

Derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen kişi de yer alıyor.

GÜNEŞ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRECEK

Derbide başından yaralanarak hastaneye kaldırılan ve başına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, ertelenen maçta başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Güneş, bu gece kontrol amaçlı olarak müşahede altında tutulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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