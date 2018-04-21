Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

TÜM KAMERA KAYITLARI İZLENİYOR

Maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelendiği ve olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE ÇAKMAK ATAN SALDIRGAN YAKALANMIŞTI

Polis daha önce, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan taraftarı gözaltına almıştı. Saldırgan, ilk ifadesinde "Maçın gerginliğiyle elimdeki çakmağı attım. Yaralamak istemedim" demişti.

Kaynak: haberinburada