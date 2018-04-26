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Olaylı Derbi Sonrası 5 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

OLAYLI DERBİ SONRASI 5 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Olaylı derbiyle ilgili aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Olaylı Derbi Sonrası 5 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi(6/10)2

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

15 KİŞİYE ADLİ KONTROL, 5 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık sorgusunun ardından 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 15 kişi için adli kontrol istendi. Savcılık, 5 kişiyi ise serbest bıraktı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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