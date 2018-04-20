Olaylı Derbi Sonrası Erdoğan'dan Güneş'e Telefon!
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OLAYLI DERBİ SONRASI ERDOĞAN'DAN GÜNEŞ'E TELEFON!


Olaylı derbi sonrası Erdoğan'dan Güneş'e telefon!
Tarih : 20 Nisan 2018, 02:50
Puan Ver : Olaylı Derbi Sonrası Erdoğan'dan Güneş'e Telefon!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sırasında olaylar çıktı. Tribünden atılan yabancı madde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle yere yığılan Şenol Güneş'in başının yarıldığı ortaya çıktı. Başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Yaşananlar sonrası usta teknik adamı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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