OLAYLI DERBİ SONRASI ERDOĞAN'DAN GÜNEŞ'E TELEFON!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sırasında olaylar çıktı. Tribünden atılan yabancı madde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aldığı darbeyle yere yığılan Şenol Güneş'in başının yarıldığı ortaya çıktı. Başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.
ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
Yaşananlar sonrası usta teknik adamı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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