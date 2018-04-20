OLAYLI DERBİDE YAŞANAN KORİDOR KAVGASI KAMERADA!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın durmasının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan kavga kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Fenerbahçe- Beşiktaş arasındaki olaylı derbide yaşanana koridor kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ HEYETİNDEN BİR KİŞİ FECİ ŞEKİLDE YUMRUKLANDI
Kadıköy Ülker Stadı'ndaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde akreditasyon kartı olan bir personelin, Beşiktaş teknik heyetinden bir kişiyi yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı.
FİKRET ORMAN: PERSONELİMİZE SALDIRDILAR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadıköy'de yaşanan olaylarla ilgili "Özel güvenlik görevlileri personelimize saldırdı" açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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