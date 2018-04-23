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OLAYLI DERBİNİN SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR! GÖZALTI SAYISI 31 OLDU


Olaylı derbinin soruşturması derinleşiyor! Gözaltı sayısı 31 oldu
Tarih : 23 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Olaylı Derbinin Soruşturması Derinleşiyor! Gözaltı Sayısı 31 Oldu(5/10)1

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

DÜN 8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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