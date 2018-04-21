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OLAYLI DERBİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: HÜKMEN YENİLEBİLİRİZ


Olaylı derbinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Hükmen yenilebiliriz
Tarih : 21 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Olaylı Derbinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Hükmen Yenilebiliriz(10/10)6

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Gökhan Gönül'ün koridordaki konuşmaları ortaya çıktı.

TAKIM ARKADAŞLARINI DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanıp yarım kalan derbide ilginç görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, takımlarının hükmen mağlup sayılabileceğini öne sürerek takımı dışarıya çıkarmaya çalıştı. A Spor'da yayınlanan görüntüler Gönül'ün tepkisini ortaya koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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