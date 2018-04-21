OLAYLI DERBİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: HÜKMEN YENİLEBİLİRİZ
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Gökhan Gönül'ün koridordaki konuşmaları ortaya çıktı.
TAKIM ARKADAŞLARINI DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanıp yarım kalan derbide ilginç görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, takımlarının hükmen mağlup sayılabileceğini öne sürerek takımı dışarıya çıkarmaya çalıştı. A Spor'da yayınlanan görüntüler Gönül'ün tepkisini ortaya koydu.
Kaynak: haberinburada
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