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Olaylı derbiyi yorumlayan Müge Anlı, suçluyu buldu

OLAYLI DERBİYİ YORUMLAYAN MÜGE ANLI, SUÇLUYU BULDU

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olayları yorumlayan Müge Anlı, isim vermeden Beşiktaşlı futbolcuları eleştirerek "Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar" dedi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Olaylı Derbiyi Yorumlayan Müge Anlı, Suçluyu Buldu(8/10)4

Müge Anlı'ya bugun yayınlanan programında 1903 Karakartallar Derneği tarafından canlı yayında plaket verildi. 1903 Karakartallar Derneği'ne plaket için teşekkür eden Müge Anlı, tribünden izlediği ve tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY BİR DİSİPLİN İÇİNDE OLMALI"

Müge Anlı, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor.

"FUTBOLCULAR TARAFTARA SALDIRMAYACAKLAR"

Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın.

"BUNLARIN MESLEKTEN MEN EDİLMESİ LAZIM"

Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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