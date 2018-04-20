OLAYLI DERBİYİ YORUMLAYAN MÜGE ANLI, SUÇLUYU BULDU
Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olayları yorumlayan Müge Anlı, isim vermeden Beşiktaşlı futbolcuları eleştirerek "Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar" dedi.
Müge Anlı'ya bugun yayınlanan programında 1903 Karakartallar Derneği tarafından canlı yayında plaket verildi. 1903 Karakartallar Derneği'ne plaket için teşekkür eden Müge Anlı, tribünden izlediği ve tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEY BİR DİSİPLİN İÇİNDE OLMALI"
Müge Anlı, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor.
"FUTBOLCULAR TARAFTARA SALDIRMAYACAKLAR"
Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın.
"BUNLARIN MESLEKTEN MEN EDİLMESİ LAZIM"
Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şenol Güneş'e Yapılan Saldırı, Başbakan'ı Kızdırdı
- Kamyonet Şarampole Yuvarlandı! Cenazeleri El Ele Tutuşup Çıkardılar
- Ak Partili Şentop, Chp'nin Sürpriz Adayını Duyunca Kahkaha Attı
- Düşman Kardeşlerin Tarihi Zirvesi Öncesi Bir İlk! Kırmızı Hat Kuruldu
- Tüp Bomba Gibi Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü, 16 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Türkiye Futbol Federasyonu, Olaylı Derbinin Kararı İçin Tarih Verdi
- Şenol Güneş, Bugünkü Antrenmana Çıkmıyor
- Maçın Tatil Edilmesine Kızan Josef, Önceki Derbileri Gösteri: Fark Ne
- Eski Galatasaraylı Cenk Gönen'in Takımı Malaga, Küme Düştü
- Fenerbahçeli Taraftarlar, Şenol Güneş Göğsüne Gelen Bardaktan Sonra Yere Yığılınca İsyan Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar