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Olaylı derbiyle ilgili yeni gelişme: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME: 25 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Olaylı Derbiyle İlgili Yeni Gelişme: 25 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi(8/10)4

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alındı.

Tatil edilen olaylı derbi sonrası gözaltına alınan 45 zanlıdan 25'i alınan sağlık raporunun ardından Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce Kartal Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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