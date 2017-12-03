Çıkan olaylar nedeniyle bir süre ara verilen maçta Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'u 119-90 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 9'uncu haftasında Trabzonspor Basketbol Takımı, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'a 90-119 mağlup oldu. Bordo mavililerde Eldridge 21 ve Heslip 15 sayıyla takımında skora en çok katkı sağlayan isimler olurken, konuk ekipte ise Nunnally 19, Egehan ile Vesely 18'er sayıyla en skorer isimler oldu.

İLK ÇEYREK BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet ve Guduric'in sayılarıyla farkı açsa da, Trabzonspor özellikle Eldridge ve Green'in 3'lükleriyel farkı kapatıp beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip bu periyotta attığı 7 3'lük sayı ile dikkat çekerken, ilk periyot 25-25 eşitlikle tamamlandı.

EGEHAN VE THOMPSON İKİNCİ ÇEYREKTE FENERBAHÇE'Yİ SIRTLADI

İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk ekipte Egehan ve Thompson takımının hücum yükünü üstlendi ve Fenerbahçe'nin soyunma odasına 55-48'lik skorla önde gitmesinde önemli rol oynadı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILMAYA BAŞLADI

Üçüncü periyota da iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Thompson, Guduric ve Vesely'in sayılarıyla farkı yine korudu. Trabzonspor, Heslip ve Vasiliauskas ile karşılık vermeye çalışsa da Fenerbahçe son çeyreğe 87-74 önde girdi.

FENERBAHÇE 29 SAYI FARKLA KAZANDI

Son periyotta ev sahibi ekip Burak ve Eldridge'nin sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da, konuk ekip Nunnally ve Ahmet'in sayılarıyla salondan 119-90'lık skorla galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada