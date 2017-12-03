Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Olaylı maçta kazanan Fenerbahçe Doğuş

OLAYLI MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE DOĞUŞ

Çıkan olaylar nedeniyle bir süre ara verilen maçta Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'u 119-90 mağlup etti.

Tarih : 03 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Olaylı Maçta Kazanan Fenerbahçe Doğuş(5/10)1

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 9'uncu haftasında Trabzonspor Basketbol Takımı, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'a 90-119 mağlup oldu. Bordo mavililerde Eldridge 21 ve Heslip 15 sayıyla takımında skora en çok katkı sağlayan isimler olurken, konuk ekipte ise Nunnally 19, Egehan ile Vesely 18'er sayıyla en skorer isimler oldu.

İLK ÇEYREK BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet ve Guduric'in sayılarıyla farkı açsa da, Trabzonspor özellikle Eldridge ve Green'in 3'lükleriyel farkı kapatıp beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip bu periyotta attığı 7 3'lük sayı ile dikkat çekerken, ilk periyot 25-25 eşitlikle tamamlandı.

EGEHAN VE THOMPSON İKİNCİ ÇEYREKTE FENERBAHÇE'Yİ SIRTLADI

İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk ekipte Egehan ve Thompson takımının hücum yükünü üstlendi ve Fenerbahçe'nin soyunma odasına 55-48'lik skorla önde gitmesinde önemli rol oynadı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILMAYA BAŞLADI

Üçüncü periyota da iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Thompson, Guduric ve Vesely'in sayılarıyla farkı yine korudu. Trabzonspor, Heslip ve Vasiliauskas ile karşılık vermeye çalışsa da Fenerbahçe son çeyreğe 87-74 önde girdi.

FENERBAHÇE 29 SAYI FARKLA KAZANDI

Son periyotta ev sahibi ekip Burak ve Eldridge'nin sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da, konuk ekip Nunnally ve Ahmet'in sayılarıyla salondan 119-90'lık skorla galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Olaylı  Maçta  Kazanan  Fenerbahçe  Doğuş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER