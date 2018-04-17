OLCAN'DAN ANNEYE SON BAKIŞ
Akhisarspor'da forma giyen Olcan Adın, annesi için düzenlenen cenaze töreninde kahroldu.
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da forma giydikten sonra şu anda Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen Olcan Adın'ın annesi Aysel Adın (57) tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayata veda etti.
BELEDİYE BAŞKANI KATILDI
Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Baba Şerafettin Adın ve oğulları Olcan ve Sercan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, MHP İl Başkanı Suat Par, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Teleset Mobilya Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbol takımı oyuncuları, Balıkesirspor Baltok yöneticileri, Teknik Direktör Giray Bulak ve futbolcular, siyasiler, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
RIZA ÇALIMBAY, FATİH TERİM VE ONUR KIVRAK ÇELENK GÖNDERDİ
Olcan Adın'ın annesi Aysel Adın adına Türkiye Süper Ligi takımları ve Teknik Direktörler Fatih Terim ve Rıza Çalımbay, Trabzonspor kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın cenazeye çelenk gönderdi. Merhume Aysel Adın'ın cenazesi kılınan namazdan sonra Çınarlıdere kabristanında toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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