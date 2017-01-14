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olcay şahan, beşiktaş'a veda etti

OLCAY ŞAHAN, BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Siyah-beyazlı takımdan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, eski ekibinin teknik heyeti ve oyuncularıyla vedalaştı

Tarih : 14 Ocak 2017, 13:47
Puan Ver : Olcay Şahan, Beşiktaş'a Veda Etti(5/10)4


Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik heyet ve tesis personeliyle vedalaştı.



Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli futbolcu, antrenman öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.



Teknik heyet ve oyunculara bir veda konuşması yapan Olcay Şahan, çok güzel anıları olduğunu belirterek, "İyi günde, kötü günde hep birlikteydik. Ailemden çok sizleri gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz." ifadelerini kullandı.



Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip kartal pençesi hareketi yaptı.



Veda töreninde Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak da hazır bulundu. Albayrak, hizmetlerinden dolayı Olcay'a bir plaket verdi. Siyah-beyazlı oyuncular ise tecrübeli futbolcuya, eski takımında giydiği formayı imzalayarak hediye etti.



Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından "Yolun açık olsun Olcay Şahan. Tüm emeklerin için teşekkür ederiz." şeklinde bir mesaj yayımladı.



 



kaynak:habertürk








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