Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Öldürdüğü sevgilisinin ellerini ve ayaklarını testere ile kesti

ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN ELLERİNİ VE AYAKLARINI TESTERE İLE KESTİ

ABD'de iki çocuğunun annesi olan 27 yaşındaki kadını öldürüp el ve ayaklarını testere ile kesen cani adam, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 15:00
Puan Ver : Öldürdüğü Sevgilisinin Ellerini Ve Ayaklarını Testere İle Kesti(9/10)5

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir alışveriş merkezinin arka tarafında, büyük bir poşet içinde bir kadına ait parçalanmış ceset bulunmasından sonra polisin yaptığı soruşturmada Tonya Lynn Amerson isimli 27 yaşındaki kadının 44 yaşındaki erkek arkadaşı William Lewis Payton, polis tarafından gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜP EL VE AYAKLARINI KESMİŞ

Soruşturmada 2012 yılında çiftin uyuturucu kaçakçılığından dolayı gözaltına alınıp ceza aldıkları ortaya çıktı. İlk ifadesinde cinayetini kabul etmeyen Payton, daha sonra sekiz çocuğundan ikisinin annesi olan Amerson'u öldürdükten sonra el ve ayaklarını elektrikli testere ile kestiğini kabul etti. Kadının cesedi öldürüldükten üç gün sonra bulundu.

ÇOCUK İSTİSMARINDAN DA YARGILANIYOR

Mahkemede Payton'nun ailesi ve avukatı, adamın sağlık durumunun yerinde olmadığı gerekçesiyle beraat etmesini talep etmelerine rağmen Payton 40 yıl hapis cezası aldı. Bunun yanı sıra Payton, Nisan ayında çocuk istismarı suçundan dolayı ayrı bir mahkemeye daha çıkacak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Öldürdüğü  Sevgilisinin  Ellerini  Ve  Ayaklarını  Testere  İle  Kesti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER