ÖLDÜRDÜKLERİ VAŞAKLA ÇEKİLDİKLERİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR
Erzurum'da iki kişi, öldürdükleri bir vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaştı.
Erzurum'da iki genç, öldürdükleri bir vaşakla fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaştı. Nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan yabani hayvanlar sınıfında yer alan vaşağın ölüsüyle poz veren gençlere tepki yağdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR
Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta ömatör avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldürleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 2 ay öncesine ait olan bu fotoğraf da sosyal paylaşım sitesinden paylaşıldı.Fotoğrafın fark edilmesiyle Erzurum'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada, 'Sırf bu fotoğraf için bu güzel canlıyı öldürüyorlar' diyerek tepki gösteren hayvan severler, suçluların bulunup biran evvel cezalandırılmasını istedi.Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili açıklamayı genel müdürlüğün yapacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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