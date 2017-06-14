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öldürmeden önce kamerayı sormuş

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE KAMERAYI SORMUŞ

İzmir'de 10 yaşındaki Ceylin'in katil zanlısı Şükriye T.'nin cinayetten bir gün önce komşularına “Sizin güvenlik kamerası bizim kapıyı görüyor mu” diye sorduğu öğrenildi

Tarih : 14 Haziran 2017, 09:50
Puan Ver : Öldürmeden Önce Kamerayı Sormuş(10/10)10


İzmir Ödemiş'te 4 gün önce parkta kaybolduktan sonra önceki gün komşularının evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; 33 yaşındaki zanlı Şükriye T., cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Ceylin'i parkta oynarken görünce önce su verdi.



Ardından da para verip "Git bakkaldan dondurma al gel. Oğlumla beraber yiyin" diye kandırarak eve çağırdı. Evde çocuğu öldüren kadın, cesedi de çocuk odasındaki sandığa sakladı. Aynı gün evde arama yapan polis, sandığa bakmadığı için ceset bulunamadı. Zanlı Şükriye T. normal yaşamına devam ederken, çevreye ağır kokular yayılınca vahşet ortaya çıktı.



 



kaynak:milliyet








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