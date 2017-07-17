ÖLDÜRÜLEN PKK’LILARA METHİYELER DİZEN HDP’Lİ VEKİLE HAPİS CEZASI
Öldürülen PKK'lı 2 teröristin fotoğraflarını 'anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaşan HDP'li Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Tunceli ve Suriye'de öldürülen PKK'lı 2 teröristin fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaşınca hakkında dava açılan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"ANINIZ ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ" DİYE YAZDI
HDP milletvekili İbrahim Ayhan, 2015 yılında sosyal medya hesabından; Tunceli'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı İsmail Aydemir ile Suriye'nin Kobani ketinde DEAŞ ile çıkan çatışmada ölen Aziz Güler'in fotoğraflarını; 'Dersim'in asi komutanı Baran Dersim ve Kobani direnişinin özgürlük savaşçısı Aziz Güler anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaştı.
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMA DAVA
Tepkiye yol açan paylaşımın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlatılan Ayhan hakkında Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Davanın bugün görülen karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, milletvekili Ayhan'ın yaptığı paylaşım ile terör örgütünün propagandasını yaptığını belirterek cezalandırılmasını istedi. İbrahim Ayhan'ın katılmadığı duruşmada söz alan avukatı Sevda Çelik Özbingöl ise müvekkilinin yöneltilen suçu işlemediğini ve muhalif siyasi kimliğinden dolayı yargılandığını öne sürerek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından milletvekili Ayhan'a 'Terör örgütü propagandası' yapma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayhan'ın avukatı Özbingöl, kararı temyiz edeceklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 82 Yaşındaki Yaşlı Kadını Gasp Eden Şüpheli 20 Yıllık Polis Çıktı
- Tören Boyunca Elinden Bırakmadı! Şehit Oğlundan Babasına Son Veda
- Nato'dan Türkiye Ve Almanya'ya Sorunu Çözün Çağrısı
- Kendilerini Engelli Gösterip Yıllarca Devletten Maaş Almışlar
- Gülen Ve Darbeci Komutanların Yer Aldığı Afişi Vatandaşlar Paspas Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı
- Aşk Yaşadığı Aşçısı Hem Aldattı, Hem De Dolandırdı!
- Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Zeytin Dalı! Askeri Düzeyde Görüşme Çağrısı
- Dünyanın En Hareketli Ve En Tembel Ülkeleri Belirlendi: Türkiye 17.Sırada
- Merkel: Konya'daki Alman Askerlerine Ziyareti Türkiye İle Pazarlık Konusu Yapmayız
Bu Haberle İlgili Yorumlar