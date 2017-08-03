ÖLDÜRÜLÜP TECAVÜZE UĞRAYAN İNGİLİZ MODELİN CESEDİ MEZARINDAN ÇIKARILDI
2005 yılında İngiltere'de öldürülüp tecavüz edilen genç modelin cesedi, naaşına yapılan saldırılar nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın izniyle mezarından çıkarıldı.
İngiltere'de 18 yaşındayken öldürülen model Sally Anne Bowman'ın cesedi, düzenlenen saldırıların ardından Adalet Bakanlığı'nın izniyle mezarından çıkarıldı.
MEZARINA SALDIRILDIĞI İÇİN GENÇ KIZIN CESEDİ 4 YIL ÖNCE MEZARINDAN ÇIKARILDI
Sally'nin annesi Linda Bowman, İngiliz Daily Mirror gazetesine, kızının cenazesini 4 yıl önce çıkardıklarını, çünkü "gaddar insanların" kızının mezarına saldırdığını ve mezar taşını kırdıklarını söyledi. Linda Bowman ayrıca, kızının mezarına çöp ve ölü çiçekler bırakıldığını da belirtti. Bowman, mezarın 6 ayda 4 kez hedef alındığını kaydetti.
2005 YILINDA ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA TECAVÜZ ETTİ
46 yaşındaki Mark Dixie, 2005 yılında Londra'nın güneyindeki Croydon semtinde, Sally Anne Bowman'ı önce bıçaklamış, sonra da can vermekte olan genç kıza tecavüz etmişti.
2008 YILINDA MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Mark Dixie, 2008 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Dixie İngiliz yasaları gereği en az 34 yıl hapis yatacak. Mark Dixie duruşma sırasında Bowman'ı ölü bulduğunu, alkol ve uyuşturucu etkisi altında genç kadın ölüyken ona tecavüz ettiğini iddia etmişti. Dixie, geçen ay, 16 yaşındayken de bir kadına tecavüz ettiğini itiraf etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
- 5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı
- Türkiye Rekoru: Zıpkınla 68 Kiloluk Akya Balığı Avladı
- Tuncelili Vatandaşlar 41 Derecelik Sıcaklardan Munzur Çayı'na Girerek Kurtuluyor
- İntihardan Son Anda Vazgeçti, Eşinin Önünde Diz Çöküp Özür Diledi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim
- 'yenge' Beşiktaş'ın İstediği Yıldıza Seslendi: Beşiktaş'a Gel
- Beşiktaş, Transferi Resmen Duyurdu: İlgileniyoruz
- Cimbom'un Yeni Transferi Bu Akşam İstanbul'a Geliyor
- Beın Sports, Ntv Ve Ntv Spor'da Görev Yapan Murat Caner'i Kadrosuna Kattı
DÜNYA HABERLERİ
- Resmen Açıklandı! İşte Pakistan'ın Yeni Başbakanı
- Abd, Esad Ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi
- Bilim Adamları, Dünya'ya En Yakın Gezegenin Yaşama Elverişli Olmadığını Açıkladı
- Tehdit Mesajları Savuran Hamza Bin Ladin, El Kaide'nin Başına Geçiyor
- İsrail, Plajlarını Türk Kumuyla Dolduracak!
Bu Haberle İlgili Yorumlar