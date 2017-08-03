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Öldürülüp Tecavüze Uğrayan İngiliz Modelin Cesedi Mezarından Çıkarıldı
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Öldürülüp Tecavüze Uğrayan İngiliz Modelin Cesedi Mezarından Çıkarıldı

ÖLDÜRÜLÜP TECAVÜZE UĞRAYAN İNGİLİZ MODELİN CESEDİ MEZARINDAN ÇIKARILDI

2005 yılında İngiltere'de öldürülüp tecavüz edilen genç modelin cesedi, naaşına yapılan saldırılar nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın izniyle mezarından çıkarıldı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Öldürülüp Tecavüze Uğrayan İngiliz Modelin Cesedi Mezarından Çıkarıldı(6/10)2

İngiltere'de 18 yaşındayken öldürülen model Sally Anne Bowman'ın cesedi, düzenlenen saldırıların ardından Adalet Bakanlığı'nın izniyle mezarından çıkarıldı.

MEZARINA SALDIRILDIĞI İÇİN GENÇ KIZIN CESEDİ 4 YIL ÖNCE MEZARINDAN ÇIKARILDI

Sally'nin annesi Linda Bowman, İngiliz Daily Mirror gazetesine, kızının cenazesini 4 yıl önce çıkardıklarını, çünkü "gaddar insanların" kızının mezarına saldırdığını ve mezar taşını kırdıklarını söyledi. Linda Bowman ayrıca, kızının mezarına çöp ve ölü çiçekler bırakıldığını da belirtti. Bowman, mezarın 6 ayda 4 kez hedef alındığını kaydetti.

2005 YILINDA ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA TECAVÜZ ETTİ

46 yaşındaki Mark Dixie, 2005 yılında Londra'nın güneyindeki Croydon semtinde, Sally Anne Bowman'ı önce bıçaklamış, sonra da can vermekte olan genç kıza tecavüz etmişti.

2008 YILINDA MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mark Dixie, 2008 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Dixie İngiliz yasaları gereği en az 34 yıl hapis yatacak. Mark Dixie duruşma sırasında Bowman'ı ölü bulduğunu, alkol ve uyuşturucu etkisi altında genç kadın ölüyken ona tecavüz ettiğini iddia etmişti. Dixie, geçen ay, 16 yaşındayken de bir kadına tecavüz ettiğini itiraf etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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