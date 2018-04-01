ÖLEN YAVRUSUNUN BAŞINDA AĞLAYARAK SAATLERCE AYRILMADI
Bursa'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayarak başında saatlerce beklemesi çevredekileri duygulandırdı. O anları bir esnaf cep telefonuyla kaydetti.
Bursa'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayıp yalaması izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
ESNAFIN BESLEDİĞİ YAVRU KEDİLERDEN BİRİ TELEF OLDU
Bursa'da esnafın bakıp beslediği kedi bir süre önce 4 yavru doğurdu. Yavru kedilerden biri belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Anne kedi telef olan yavrusunu başından uzun süre ayrılmadı.
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KOKLADIĞI ANLAR DUYGULANDIRDI
Dakikalarca yavrusunu koklayıp yalayan anne kedi daha sonra minik kediyi ağzıyla taşıyıp yol kenarına bıraktı.
ÇEVREDEKİLER O ANLARI KAYDETTİ
Kedinin telef olan yavrusunu koklayıp sevmesi ve yol kenarına taşıması izleyenler tarafından cep telefonlarıyla ile görüntülendi.
Kedi ile yavrularına bakan çevre esnafı, "Sokak kedisinin tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Yavrusu ölünce onun durumu bizi çok üzdü" dedi.
Kaynak: haberinburada
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