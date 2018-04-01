Bursa'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayarak başında saatlerce beklemesi çevredekileri duygulandırdı. O anları bir esnaf cep telefonuyla kaydetti.

Bursa'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayıp yalaması izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

ESNAFIN BESLEDİĞİ YAVRU KEDİLERDEN BİRİ TELEF OLDU

Bursa'da esnafın bakıp beslediği kedi bir süre önce 4 yavru doğurdu. Yavru kedilerden biri belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Anne kedi telef olan yavrusunu başından uzun süre ayrılmadı.

ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KOKLADIĞI ANLAR DUYGULANDIRDI

Dakikalarca yavrusunu koklayıp yalayan anne kedi daha sonra minik kediyi ağzıyla taşıyıp yol kenarına bıraktı.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI KAYDETTİ

Kedinin telef olan yavrusunu koklayıp sevmesi ve yol kenarına taşıması izleyenler tarafından cep telefonlarıyla ile görüntülendi.

Kedi ile yavrularına bakan çevre esnafı, "Sokak kedisinin tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Yavrusu ölünce onun durumu bizi çok üzdü" dedi.

Kaynak: haberinburada